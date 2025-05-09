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Губернатор Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с 80-летием Великой Победы

Губернатор Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с 80-летием Великой Победы

<p> <b><span style="color: #003d90;">Дорогие ивановцы! Дорогие ветераны! Товарищи воины ивановского гарнизона!</span></b> </p> <p> Поздравляю вас с Днём воинской и трудовой славы – <br> 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! </p> <p> День Победы всегда будет занимать особое место в истории нашей страны.

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