Москалькова предложила создать единые стандарты защиты цифровых прав

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила на открытии IX заседания Евразийского альянса омбудсменов, где обсуждалась защита прав человека в условиях цифровизации общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии