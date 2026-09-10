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Иркутск Сегодня

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Иркутские футболисты привезли золото и серебро с Кубка Детской футбольной лиги в Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершился Кубок Детской футбольной лиги, в котором участвовали 29 команд из разных регионов.

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