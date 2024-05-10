SciAdv: открыт фермент, усиливающий способность растений добывать CO2 из воздуха

Группа ученых из Австралийского национального университета и Университета Ньюкасла нашла способ заставить растения поглощать больше углекислого газа (CO2) и преобразовывать его в удобрения, повышая свою урожайность.
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