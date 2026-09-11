Метформин и резкое похудение: почему кожа обвисает и что с этим делать

Когда я впервые столкнулась с историей о том, как человек за полгода потерял 15 килограммов на фоне приёма метформина, меня это не удивило, но заставило глубоко задуматься.
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