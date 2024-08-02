Дерматолог Ражева: акне усугубляется летом из-за солнечного воздействия

Акне, дерматит, псориаз и герпес у многих обостряются весной и летом. Происходит это из-за высокой температуры, влажности воздуха, воздействия ультрафиолетового излучения и изменения в образе жизни, связанные с летним сезоном, рассказала "Газете.
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