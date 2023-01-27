Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Коэффициенты на бой Махачев — Волкановски на UFC 284, ставки, кто фаворит в бое 12 февраля

Коэффициенты на бой Махачев — Волкановски на UFC 284, ставки, кто фаворит в бое 12 февраля

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев будет защищать свой титул легкого веса в бою против Алекса Волкановски.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх