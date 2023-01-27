Коэффициенты на бой Махачев — Волкановски на UFC 284, ставки, кто фаворит в бое 12 февраля

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев будет защищать свой титул легкого веса в бою против Алекса Волкановски.
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