Канчельскис о системе «осень – весна»: «Это бред – отдыхать в отличную погоду и выходить на поле в минус 10. Почему нельзя играть летом? Решения принимают те, кто в футбол не играл»

«Как можно возобновлять чемпионат в начале марта? Мы ведь уже пару лет как не выступаем в Европе. Почему нельзя играть летом? Это же бред – отдыхать, когда отличная погода, и выходить на поле при температуре минус 10, рискуя отморозить себе все, что есть.