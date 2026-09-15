Мексика: один офицер был ранен в результате обстрела вертолета Секретариата общественной безопасности штата Чиуауа, когда он выполнял задачи по наблюдению в районе между муниципалитетами Койаме и Охинага, штат Чиуауа, 12 сентября.
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