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Мексика: один офицер был ранен в результате обстрела вертолета Секретариата общественной...

Мексика: один офицер был ранен в результате обстрела вертолета Секретариата общественной безопасности штата Чиуауа, когда он выполнял задачи по наблюдению в районе между муниципалитетами Койаме и Охинага, штат Чиуауа, 12 сентября.

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