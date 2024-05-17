Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин о генштабе

Путин о генштабе

После формирования нового правительства президент России провёл встречу с командующими войсками военных округов.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
ЭТО ВСЕ ФАНТИКИ !  Домыслы и предположения  !      А содержание ..... узнаем когда ни будь .                                                  Если Путин  о чем то говорит , высказывается - это не значит что он свои мысли и цели озвучивает !                                                             Это означает , что для  реализациии тех или иных задач , исходя из расклада сил в окружении  , необходимо высказаться так , скрывая  сами задачи и цели !                   Если иначе - значит похоронить планы  в зародыше !
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5 час.
Игорь Кузнецов
Вроде бы неожиданное решение о переводе Шойгу из министров обороны в Совбез заставило задумаься. Задержание зама МО ВС РФ произошло именно вовремя,перед формированием нового кабмина. Но в Китае Шойгу за столом переговоров сидел слева от Путина, справа - Лавров.
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
🤝👍
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4 час.

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