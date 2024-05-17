После формирования нового правительства президент России провёл встречу с командующими войсками военных округов.
Путин о генштабе
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
ЭТО ВСЕ ФАНТИКИ ! Домыслы и предположения ! А содержание ..... узнаем когда ни будь . Если Путин о чем то говорит , высказывается - это не значит что он свои мысли и цели озвучивает ! Это означает , что для реализациии тех или иных задач , исходя из расклада сил в окружении , необходимо высказаться так , скрывая сами задачи и цели ! Если иначе - значит похоронить планы в зародыше !
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5 час.
Игорь Кузнецов
Вроде бы неожиданное решение о переводе Шойгу из министров обороны в Совбез заставило задумаься. Задержание зама МО ВС РФ произошло именно вовремя,перед формированием нового кабмина. Но в Китае Шойгу за столом переговоров сидел слева от Путина, справа - Лавров.
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
🤝👍
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4 час.
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