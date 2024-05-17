Путин о генштабе

МГ

Малик Гумеров

ЭТО ВСЕ ФАНТИКИ ! Домыслы и предположения ! А содержание ..... узнаем когда ни будь . Если Путин о чем то говорит , высказывается - это не значит что он свои мысли и цели озвучивает ! Это означает , что для реализациии тех или иных задач , исходя из расклада сил в окружении , необходимо высказаться так , скрывая сами задачи и цели ! Если иначе - значит похоронить планы в зародыше !