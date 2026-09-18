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Газета.ру

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Депутат Соболев: НАТО хочет найти оправдание тому, что готовится к войне с РФ

Депутат Соболев: НАТО хочет найти оправдание тому, что готовится к войне с РФ

Сообщения в странах НАТО о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Литвы связаны с подготовкой альянса к войне с Россией.

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