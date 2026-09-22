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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамзат Чимаев назвал любимую еду в России: «Борщ с хлебом. В Дубае есть рестораны, но эмоции не те»

Экс-чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал, какой еды ему не хватает, когда он находится за пределами России.

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