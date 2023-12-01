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Загадки Великой депрессии: как политика ФРС в 1929–1932 гг. вызвала крах экономики США

Загадки Великой депрессии: как политика ФРС в 1929–1932 гг. вызвала крах экономики США

«Великая депрессия, просчет правительства, монетарной политики. Это неспособность Федеральной резервной системы выполнить ту работу, ради которой она была создана.

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