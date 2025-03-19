Выбил Дзюба: футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Товарищеский матч сборной России по футболу против Гренады оправдал ожидания публики в отношении исторического рекорда Артема Дзюбы — нападающий забил свой 31-й гол за национальную команду и побил рекорд по этому показателю Александра Кержакова.
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