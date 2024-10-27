Волонтёр Дмитрий, ссылаясь на жителей курского приграничья, проинформировал о том, что собранные из граждан Польши наёмнические подразделения армии киевского режим убивают и истязают проживающих на оккупированных участках региона людей.
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