Юрий Ильинов

Африканский плацдарм: Киев развернул «второй фронт» на другом континенте Киев обвинили в попытке открыть «второй фронт» против Москвы на территории Африки. Инструкторы уже обучают боевиков, проводят атаки. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Георгий Борисенко заявил, что Киев пытается развернуть «второй фронт». По его словам, украинцы организовали против РФ соответствующую работу в Африке. Военных специалистов запустили во множество государств континента. Они открыто работают над созданием антироссийского плацдарма. Дипломат привёл конкретный пример ситуации в Мали. Там, по его словам, среди боевиков-исламистов действуют инструкторы с Украины. Они передают террористам навыки использования беспилотных летательных аппаратов. Ситуация обострилась после недавних атак на города Анефис, Агельхок, Гао, Севаре и Кениороба. Ответственность за инцидент взяли на себя группировки «Фронт освобождения Азавада»* и «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, признанные в России террористическими. Стабильность в регионе удалось сохранить благодаря своевременным действиям сил «Африканского корпуса». «Речь идёт о Ливии, где украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был повреждён 3 марта этого года и до сих пор дрейфует в Средиземном море», — добавил он. Кроме того, замминистра затронул события в Судане. Там наёмники из Украины участвовали среди мятежных «Сил быстрого реагирования» в захвате Эль-Фашера. Это привело к гибели значительного числа мирных граждан. Отметим, российские силы давно следят за порядком в африканских регионах. . Военные из РФ сдерживали террористические нападки. Иран ответил США ударами по базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании,