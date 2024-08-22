Shot: Валерий Меладзе хочет возобновить выступления в России в июне 2025 года

Певец Валерий Меладзе планирует возобновить концертную деятельность в России в июне следующего года. По информации Telegram-канала Shot, артист рассматривает возможность организовать в РФ тур в честь своего 60-летия.
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