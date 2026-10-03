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Брюс Уиллис почти не может общаться, но по-прежнему узнает своих детей

Брюс Уиллис почти не может общаться, но по-прежнему узнает своих детей

Голливудский актёр Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, продолжает узнавать своих детей.

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