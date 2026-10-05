Гастроэнтеролог рассказал, почему после еды может болеть живот

Боль в животе после еды может указывать на разные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.
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