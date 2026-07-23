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Пронедра

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Семь главных ошибок российских туристов в Азии

Семь главных ошибок российских туристов в Азии

Азия для многих россиян стала одним из самых желанных направлений для отдыха. Тёплое море, экзотическая кухня, недорогие перелёты, уникальная культура и ощущение настоящего приключения ежегодно привлекают миллионы путешественников.

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