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Экс-депутат Рады Кива: в Никополе сосредоточен ударный кулак ВСУ, он попытается прорвать оборону РФ в районе Запорожской АЭС

Экс-депутат Рады Кива: в Никополе сосредоточен ударный кулак ВСУ, он попытается прорвать оборону РФ в районе Запорожской АЭС

На территории города Никополя Днепропетровской области сосредоточен ударный кулак Вооруженных сил Украины, он попытается прорвать оборону Российской Федерации в районе Запорожской атомной электростанции.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Если Россия начнет слив воды из каскада днепровских ГЭС никакого наступления ВСУ не будет. Достаточно ракетами пробить отверстия в низу плотин для сброса воды и затопления всех островов ниже Каховки. Этот процесс слива воды может длиться несколько месяцев. После слива всей воды с каскада плотин, будет легко перейти в наступлении на правый берег. РВСН.
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17 час.
Константин Котельников
Кива это что? Болтун, подрабатывающий на российских СМИ, но он - хахол и враг!
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13 час.
ВШ
Владимир Шабалин
А вспомните Кадырова. Можно провести аналогию.
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6 час.

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