Экс-депутат Рады Кива: в Никополе сосредоточен ударный кулак ВСУ, он попытается прорвать оборону РФ в районе Запорожской АЭС

СХ

Сергей Храмов

Если Россия начнет слив воды из каскада днепровских ГЭС никакого наступления ВСУ не будет. Достаточно ракетами пробить отверстия в низу плотин для сброса воды и затопления всех островов ниже Каховки. Этот процесс слива воды может длиться несколько месяцев. После слива всей воды с каскада плотин, будет легко перейти в наступлении на правый берег. РВСН.