Вакансии ЯНАО стали лидерами рейтинга самых высокооплачиваемых в Арктике

Вакансии технолога и стоматолога из ЯНАО признаны самыми привлекательными в Арктической зоне. Технолог в филиале Ямальского управления по организации общепита «Газпром питания» (Новый Уренгой) на вахте получает 300-430 тысяч рублей.
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