Иностранный наемник ВСУ уничтожен в Запорожье — Рогов

Уничтожен в Запорожской области неонацист из Австрии, который воевал на стороне ВСУ, 24 января сообщил председатель Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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