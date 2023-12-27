Председатель КНР Си: необходимо пресекать попытки отделить Тайвань от Китая

Рано или поздно Тайвань присоединится к Китаю. Следует пресекать любые попытки препятствовать этому, заявил на выступлении в Пекине по случаю 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна председатель КНР Си Цзиньпин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии