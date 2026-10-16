Россия: ограничения на полеты были сняты в петербургском аэропорту Пулково (LED/ULLI) и аэропорту Храброво (KGD/UMKK) в Калининграде с утра из-за проблем безопасности, вызванных деятельностью украинских дронов.
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