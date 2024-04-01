Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    А я бы назвал хуситов и сомальйцев борцами за независимость, за независимость от наглоскунсов и жыдов во всем мире!Сомали начал блок...
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    Кто ей звание профессора подарил? Мозгов то нет."Надеюсь вернуть ...
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Почему Собчак пропала с радаров

Почему Собчак пропала с радаров

Листаю ленту новостей и думаю: «Чего-то не хватает, что-то в стране изменилось.

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Комментарии
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Катерина
https://www.woman.ru/news/sobchak-perevela-1-5-mln-detyam-poteryavshim-roditelei-v-krokuse-ya-vozmu-opeku-id5592482/
Собчак перевела 1,5 млн детям, потерявшим родителей в «Крокусе»: «Я возьму опеку»
woman
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19 час.
Александр Рожков
А с чиво эта ана такая багатыя? Ни хто ни знает?: Вумная...?
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14 час.
Катерина
А  ты  с  ЧИВО  такой  ВУМНЫЙ...  если  бедный?
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11 час.

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