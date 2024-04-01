Листаю ленту новостей и думаю: «Чего-то не хватает, что-то в стране изменилось.
Почему Собчак пропала с радаров
Комментарии
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Катерина
https://www.woman.ru/news/sobchak-perevela-1-5-mln-detyam-poteryavshim-roditelei-v-krokuse-ya-vozmu-opeku-id5592482/
Собчак перевела 1,5 млн детям, потерявшим родителей в «Крокусе»: «Я возьму опеку»
woman
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19 час.
Александр Рожков
А с чиво эта ана такая багатыя? Ни хто ни знает?: Вумная...?
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14 час.
Катерина
А ты с ЧИВО такой ВУМНЫЙ... если бедный?
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11 час.
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