Несмотря на то, что Брюссель всерьёз настроен на усиление ограничительных мер против экспорта нефти из РФ, пытаясь устранить лазейки, позволяющие российскому «чёрному золоту» попадать на европейские рынки, эти меры не дают желаемого результата.
Популярные статьи
- Депутат Госдумы заявил о подготовке законопроекта, позволяющего мобилизацию мигрантов в ВС РФ
- Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
- С февраля сего года славянская диаспора во всем мире исключила из лексикона пендосовское «ОК», вместо него введено в лексикон РУССКОЕ «ТТ» —
Свежие комментарии