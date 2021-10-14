Медвежий угол

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100 лет еврейскому желанию поиметь Крым

100 лет еврейскому желанию поиметь Крым

автор - Спрашивали? Отвечаем. Много споров вокруг того, как и по какой причине Хрущев отдал Крым Украине.

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Сергей Шевцов
Уже происходит: Греф выгоняет жителей Крыма с их участков без выкупа!!!
Надежда Андреева
хорош брехать, Грев ни в каком виде в Крыму не присутствует
Елена Филиппова
Не мелите чушь, никакой Греф никого не выгоняет
nyha
это ты его научил..
Сергей Росси
Какой славный провокатор. Интересно, на кого работает ?
Мила Терехова
врёшь, собака брехливая !
Сергей Тычкин
Ну что сказать! Концепция еврейского заселения Крыма не снимается. "Крымской Калифорнии" быть ! Если европейская концепция не вмешается.....Хохлам - то точно Крыма в исторической перспективе не видать.....
Сергей Гре_в
Кирдык..
моряк океанский
цитата из статьи - Сталин жертвовал людьми, миллионами судеб, а Путин пожертвовал "хорошим" отношением Запада к России... Кто же поступил более гуманно? передернул автор, как шулер! сталин не жертвовал людьми ( их не расстреливали, а переселили в глубь страны с оказанием помощи в обустройстве, их число на новом месте не уменьшилось, а увеличилось) и переселение было обьективно связано с предательством в годы войны. после событий в крыму в 2014 году санкции ударили по всей стране, по простому народу - не разбирая, кто виноват и не виноват. уровень жизни упал в 3 раза, смертность увеличилась в 1,5 раза, население сократилось даже с учетом крыма. в тоже время число олигархов и их состояния увеличились, т.е. они не пострадали нисколько, в отличии от простого населения. так кто на самом деле поступил гуманно!
Сергей Гре_в
Это манипуляции.. "Следствие закончено, забудьте"
Мила Терехова
Моряк Океанский, не задавай тупых вопросов. Тот,кто категорически отказал сдавать Крым , тот и гуманен. Путин сперва обеспечил оборону страны, суверенитет. Потому и мог делать в своей стране то, что считал нужным.
Сергей Гре_в
меньше надо читать мемориальских газет на ночь
Мила Терехова
Да-да, буду теперь читать Сергея Гре_в.
Мила Терехова
Моряк Океанский, врёшь собака! "сталин не жертвовал людьми ( их не расстреливали, а переселили в глубь страны с оказанием помощи в обустройстве, их число на новом месте не уменьшилось" ??? Почитай, кастрюля, сколько людей не доехали до места переселения. Умерли в пути. Почитай, кастрюля , свидетельските показания. Когда грузили семьи с грудными детьми в теплушки,как скот. А вот едой в пути не обеспечивали. Умирали от голода и холода, как мухи.
Сергей Гре_в
меньше надо читать мемориальских газет на ночь
Мила Терехова
Моряк Океанский. Врёшь собака, будто народы переселяли бережно ,никто не пострадал. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной[10]. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал депортации народов в СССР актом геноцида.
Сергей Гре_в
меньше надо читать мемориальских газет на ночь
Мила Терехова
Моряк Океанский, врёшь,собака! Путин тоже назвал репрессией , а не переселением. 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крым
Сергей Гре_в
меньше надо читать мемориальских газет на ночь
Мила Терехова
Баран, по теме возражения есть? Нет,так захлопнись плиз
Мила Терехова
Бедственное положение крымскотатарских спецпереселенцев уже 8 июля 1944 года было вынесено на обсуждение бюро ЦК КП Узбекистана. В постановлении СНК Узбекистана и ЦК КП Узбекистана обкомам партии было поручено принять срочные меры по трудоустройству и «улучшению быта» спецпереселенцев. Наркомздраву надлежало принять меры «по улучшению медобслуживания в местах вспышек эпидемий (совхоз Нарпай, рудник „Ташкент-Сталинуголь“ и др.)». Тем не менее быт депортированных был тяжёлым, условия труда — дискриминационными (выбор места работы был исключён, затруднён доступ к руководящим должностям и умственному труду), смертность — высокой.
Сергей Гре_в
меньше надо читать мемориальских газет на ночь
Мила Терехова
Я не обсуждаю целесообразность департации крымских татар. Во время войны практика департации была и в других странах. Возможно это оправдано в военное время. Про японцев дикости известны.
Сергей Гре_в
меньше надо читать мемориальских газет на ночь
Леонид
К. Г. А. М.
Мила Терехова
Подобный захват сейчас происходит турками в Батуми. Выкупаются квартиры, полностью меняется власть в организациях с полным увольнением местных с заменой на турок.
Сергей Гре_в
и что? куда вы клоните?

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