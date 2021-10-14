100 лет еврейскому желанию поиметь Крым

Медвежий уголПолитика100 лет еврейскому желанию поиметь Крым автор - Спрашивали? Отвечаем. Много споров вокруг того, как и по какой причине Хрущев отдал Крым Украине.Вернуться к статье273НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ШевцовУже происходит: Греф выгоняет жителей Крыма с их участков без выкупа!!!Надежда Андреевахорош брехать, Грев ни в каком виде в Крыму не присутствуетЕлена ФилипповаНе мелите чушь, никакой Греф никого не выгоняетNnyhaэто ты его научил..Сергей РоссиКакой славный провокатор. Интересно, на кого работает ?Мила Тереховаврёшь, собака брехливая !Сергей ТычкинНу что сказать! Концепция еврейского заселения Крыма не снимается. "Крымской Калифорнии" быть ! Если европейская концепция не вмешается.....Хохлам - то точно Крыма в исторической перспективе не видать.....СГСергей Гре_вКирдык..МОморяк океанскийцитата из статьи - Сталин жертвовал людьми, миллионами судеб, а Путин пожертвовал "хорошим" отношением Запада к России... Кто же поступил более гуманно? передернул автор, как шулер! сталин не жертвовал людьми ( их не расстреливали, а переселили в глубь страны с оказанием помощи в обустройстве, их число на новом месте не уменьшилось, а увеличилось) и переселение было обьективно связано с предательством в годы войны. после событий в крыму в 2014 году санкции ударили по всей стране, по простому народу - не разбирая, кто виноват и не виноват. уровень жизни упал в 3 раза, смертность увеличилась в 1,5 раза, население сократилось даже с учетом крыма. в тоже время число олигархов и их состояния увеличились, т.е. они не пострадали нисколько, в отличии от простого населения. так кто на самом деле поступил гуманно!СГСергей Гре_вЭто манипуляции.. "Следствие закончено, забудьте"Мила ТереховаМоряк Океанский, не задавай тупых вопросов. Тот,кто категорически отказал сдавать Крым , тот и гуманен. Путин сперва обеспечил оборону страны, суверенитет. Потому и мог делать в своей стране то, что считал нужным.СГСергей Гре_вменьше надо читать мемориальских газет на ночьМила ТереховаДа-да, буду теперь читать Сергея Гре_в.Мила ТереховаМоряк Океанский, врёшь собака! "сталин не жертвовал людьми ( их не расстреливали, а переселили в глубь страны с оказанием помощи в обустройстве, их число на новом месте не уменьшилось" ??? Почитай, кастрюля, сколько людей не доехали до места переселения. Умерли в пути. Почитай, кастрюля , свидетельските показания. Когда грузили семьи с грудными детьми в теплушки,как скот. А вот едой в пути не обеспечивали. Умирали от голода и холода, как мухи.СГСергей Гре_вменьше надо читать мемориальских газет на ночьМила ТереховаМоряк Океанский. Врёшь собака, будто народы переселяли бережно ,никто не пострадал. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной[10]. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал депортации народов в СССР актом геноцида.СГСергей Гре_вменьше надо читать мемориальских газет на ночьМила ТереховаМоряк Океанский, врёшь,собака! Путин тоже назвал репрессией , а не переселением. 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в КрымСГСергей Гре_вменьше надо читать мемориальских газет на ночьМила ТереховаБаран, по теме возражения есть? Нет,так захлопнись плизМила ТереховаБедственное положение крымскотатарских спецпереселенцев уже 8 июля 1944 года было вынесено на обсуждение бюро ЦК КП Узбекистана. В постановлении СНК Узбекистана и ЦК КП Узбекистана обкомам партии было поручено принять срочные меры по трудоустройству и «улучшению быта» спецпереселенцев. Наркомздраву надлежало принять меры «по улучшению медобслуживания в местах вспышек эпидемий (совхоз Нарпай, рудник „Ташкент-Сталинуголь“ и др.)». Тем не менее быт депортированных был тяжёлым, условия труда — дискриминационными (выбор места работы был исключён, затруднён доступ к руководящим должностям и умственному труду), смертность — высокой.СГСергей Гре_вменьше надо читать мемориальских газет на ночьМила ТереховаЯ не обсуждаю целесообразность департации крымских татар. Во время войны практика департации была и в других странах. Возможно это оправдано в военное время. Про японцев дикости известны.СГСергей Гре_вменьше надо читать мемориальских газет на ночьЛеонидК. Г. А. М.Мила ТереховаПодобный захват сейчас происходит турками в Батуми. Выкупаются квартиры, полностью меняется власть в организациях с полным увольнением местных с заменой на турок.СГСергей Гре_ви что? куда вы клоните?Комментировать
Свежие комментарии