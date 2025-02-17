Боец ВС России Крестик: ВСУ минировали тела убитых ими мирных жителей Авдеевки

Украинские боевики минировали тела убитых ими мирных жителей в Авдеевке в ДНР, сообщил командир мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр», лейтенант Артём Алексенцев с позывным Крестик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии