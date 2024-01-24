Астролог предрекла пяти знакам Зодиака невероятную удачу и богатство в феврале

Надежда Попова пояснила, какой путь приведет к удаче. Российский астролог Надежда Попова в беседе со СМИ пояснила, что уже в феврале некоторым знакам Зодиака будет везти с деньгами, другие встретят новую любовь, третьи отправятся в долгожданные путешествия.