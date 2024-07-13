Владимир Зеленский направляется в Великобританию после саммита НАТО

После участия в саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне Владимир Зеленский направляется в Великобританию, где планирует выступить перед европейскими лидерами в знаменитом дворце Бленхейм.
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