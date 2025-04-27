Россия готова начать переговоры с Украиной без выдвижения предварительных условий. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин…Сообщение Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом появились сначала на Ежедневные новости.
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