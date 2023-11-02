Дипломат: Попытки расколоть православие на Украине получится преодолеть

В Москве сохраняют уверенность том, что попытки искусственно расколоть православную церковь на Украине получится преодолеть, заявил в интервью агентству ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
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