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  • Эльдар Алиев
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Дептранс Москвы создал станцию метро «Киберспортивная» для игры Counter-Strike 2

Дептранс Москвы создал станцию метро «Киберспортивная» для игры Counter-Strike 2

Департамент транспорта Москвы, Большая киберспортивная лига (БКЛ) и Академия киберспорта XP представили для компьютерной игры Counter-Strike 2 кастомную карту, которая стала собирательным образом Московского транспорта.

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