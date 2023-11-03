Дептранс Москвы создал станцию метро «Киберспортивная» для игры Counter-Strike 2

Департамент транспорта Москвы, Большая киберспортивная лига (БКЛ) и Академия киберспорта XP представили для компьютерной игры Counter-Strike 2 кастомную карту, которая стала собирательным образом Московского транспорта.
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