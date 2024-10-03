Сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали бухгалтера фирмы по подозрению в мошенничестве на сумму более 5 млн рублей

Предварительно установлено, что бухгалтер организации, используя свое служебное положение, с июля прошлого года по март текущего года через систему «Банк-Клиент» вносила ложные сведения в реестр выплат заработной платы на свое имя.
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