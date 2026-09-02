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Посол США в НАТО: Мы солидарны с Германией, в которой хотят посеять хаос

Посол США в НАТО: Мы солидарны с Германией, в которой хотят посеять хаос

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о полной солидарности Соединённых Штатов с Германией и другими союзниками перед лицом попыток нанести ущерб и посеять хаос на территории Североатлантического альянса.

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