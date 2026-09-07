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Обновлённые правила донорства вступят в силу с 2027 года

Обновлённые правила донорства вступят в силу с 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновлённые правила допуска к донорству крови, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

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