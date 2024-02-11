МО Эстонии: Таллин продолжит строить линию обороны на границе с РФ

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин продолжит строительство "линии обороны" и бункеров на границе с РФ несмотря на заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону об отсутствии каких-либо территориальных претензий к Польше, Латвии и другим странам.