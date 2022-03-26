Башкирия сделает ставку на строительную отрасль в условиях санкций

В первую очередь будут помогать надежным и добросовестным застройщикам, отметил он. Среди планируемых мер — льготная аренда земли, поддержка импортозамещения комплектующих, содействие в развитии собственного производства стройматериалов и другие.
В первую очередь будут помогать надежным и добросовестным застройщикам, отметил он. Среди планируемых мер — льготная аренда земли, поддержка импортозамещения комплектующих, содействие в развитии собственного производства стройматериалов и другие.
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