Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по Украине

Возможное возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина станет одной из тем обсуждения предстоящего заседании кабинета министров под председательством турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.