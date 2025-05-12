Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по Украине

Возможное возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина станет одной из тем обсуждения предстоящего заседании кабинета министров под председательством турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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