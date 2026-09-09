Очень горячий популярный бодрящий напиток повысил втрое риск рака пищевода

Миллионы британцев каждый день пьют горячий чай или кофе, но новое исследование, охватившее почти 980 тысяч взрослых, показало, что те, кто предпочитает «очень горячие» напитки (с температурой выше 65 градусов по Цельсию), имеют более чем в три раза повышенный риск развития плоскоклеточного рака пищевода по сравнению с теми, кто пьёт их «тёплыми» .
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