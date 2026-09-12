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«Если соскучусь — прилечу»: почему Нюша оставила детей с экс-мужем в Дубае и перезапустила карьеру

«Если соскучусь — прилечу»: почему Нюша оставила детей с экс-мужем в Дубае и перезапустила карьеру

Развод певицы Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака обернулся решением, которое спровоцировало бурные обсуждения: двое их маленьких детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон — остались жить с отцом в Дубае.

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