«Если соскучусь — прилечу»: почему Нюша оставила детей с экс-мужем в Дубае и перезапустила карьеру

Развод певицы Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака обернулся решением, которое спровоцировало бурные обсуждения: двое их маленьких детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон — остались жить с отцом в Дубае.