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Пятый канал

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Пугают цифровым рублем: мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

Пугают цифровым рублем: мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

Мошенники пугают представителей старшего поколения переводом пенсии в цифровой рубль. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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