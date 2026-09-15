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Барнаульцы рассказали, какие профессии считают престижными в 2026 году

Барнаульцы рассказали, какие профессии считают престижными в 2026 году

Каждый десятый горожанин уверен, что престижной может быть любая профессия Программисты и другие IT-специалисты возглавили рейтинг самых престижных профессий среди жителей Барнаула — их назвали 16% опрошенных.

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