Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 1 ноября Гороскоп на 1 ноября 2021 Овен Понедельник для Овна окажется днем сплошных разговоров и деловых поездок.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “В каждом Катрене есть стихи предсказаний!” Глобальные изменения не подвластны людям! Глобальные изменения – это Сам Создатель! Сегодня глобальных изменений прелюдия! Решает всё Отец Основатель! Люди это обсуждают, имея свои доводы! Исходя из аналитики на Планете событий! Сегодня Пятой цивилизации проводы, Впереди Мир Новый – Мир открытий! Человеческая логика нужна Мудрым! Но из ошибок состоит человечество! Бог разрешает увидеть Новое умным, Сверхзадача создать своё Отечество! Любой «Изм» – изобретение человечества! Даже гений не может увидеть Завтра! Люди не могут никак сотворить Отечество! Это очень горькая для людей Правда! Цепочка знаний человека от самого человека! Даже религии говорят совсем не о Боге! Люди терпят это напрасно уже века, Живут лучшие годы в тревоге! В тревоге, потому что не знают Основы! Кто создал этот Мир и по каким Канонам? Люди из-за религий постоянно с Богом «на Вы»! Продолжают существовать по своим законам! Каноны Создателя сложны для людей! В них нет лазейки проявить лукавство! Люди прикрылись религиями, чтобы грешить смелей! Люди выстроили на Планете лжи царство! Это тупик развития, цивилизация остановилась! Нет альтернативы для выбора! Концепция людей развития изменилась, Начался новый виток голодомора! Цивилизация не справляется с человечеством! Выбора нет – рынок давно забит! Власть мировая решила, что не быть отечеству, Лишний человек должен быть просто убит! Мировая война началась не сегодня, Идея власти развалить Союз прошла на ура! Без двух Знаков Планета стала Планетой зла, Вернуть Союз боится сама страна! Власть валила Союз, не думая, что дальше! Призрачное было у воров счастье, Люди страны вдруг все стали старше! Падение Союза для Мира обернулось ненастьем! Самое простое для Мира – это иметь две системы! Люди сами выбирали, что лучше? Теперь капитал – это мёртвая схема, Рынок захлебнулся в капиталистической гуще! Обсуждают аналитики, что для людей лучше? Люди думают, что Новый социализм! Но гибрид Добра и Зла совсем не проще, На горизонте лучше смотрится Космизм! Но Космизм – это изобретение человека, Правда, совсем недалеко от Истины! Но без Бога не бывает правильного человека! В мозгах человека без Бога – одна тина! Аналитики уже говорят о Духовности! Но Духовность – это не товар и не сделка! Нет ни у кого из людей даже готовности, Провести на себе Бога примерки! Без Бога не будет общей системы! Война мировая – единственное предложение! В анализе нет Бога, даже как темы, Хотя бы для пробного обсуждения! Мир не знает, что Создатель везде и рядом! Что 18 лет передаёт людям Знания! Власть превращает людей в стадо, Уничтожает даже крупицы Сознания! Грех небывалый для всего человечества! Он не будет прощён никогда! Русь всё равно будет Первым Отечеством! Это задачей России было всегда! В каждом Катрене – есть стихи предсказания! Всё можно собрать в одну Книгу! Читайте и не надо никаких гаданий! Русь уже подошла к заветному Мигу! Миг испытаний людей начнётся с России! Россия в Шестую сама сделает первой шаг! Всё готово: и Пророк или Мессия! Над Россией на Небе Создателя Стяг! Мир скоро начнёт пожирать друг друга! Игра в пандемию загонит всех в угол! Это – есть квадратура круга! Скоро начнётся в Мире мировой мор! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=aOd5Tw8YmtsКомментировать
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