Купить авто в кредит станет очень дорого

Ставки по займам на покупку автомобиля в разных банках могут существенно вырасти На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) ставки по автокредитам увеличатся до 25 %, сообщает «За рулем».
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