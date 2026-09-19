🏛 В Севастополе после восьми лет ремонта открылся художественный музей имени М.П. Крошицкого За это время в здании обновили все коммуникации, стены и установили мультимедийные доски.
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