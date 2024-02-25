Китай объявил названия космических аппаратов своей лунной миссии

Китайское космическое агентство делает серьёзные шаги к отправке тайконавтов на Луну до 2030 года. Недавно агентство обнародовало названия нового пилотируемого космического корабля и лунного корабля, которые будут использованы в этой миссии.
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