Приговор как самооправдание

Специальный суд по Косову в Гааге (созданный Евросоюзом с согласия Косова) приговорил бывшего президента частично признанного Косова Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы за военные преступления: жестокое обращение с 49 людьми, незаконное задержание 385 человек, 303 случая пыток и убийство 96 человек.
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