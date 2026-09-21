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Приговор как самооправдание

Приговор как самооправдание

Специальный суд по Косову в Гааге (созданный Евросоюзом с согласия Косова) приговорил бывшего президента частично признанного Косова Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы за военные преступления: жестокое обращение с 49 людьми, незаконное задержание 385 человек, 303 случая пыток и убийство 96 человек.

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