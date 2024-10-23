Трезвость - это здорово.

Алкоголизм - это очень тяжелое заболевание, вызываемое систематическим принятием спиртных напитков. Избегать зависимости от спиртного может быть сложным, но очень важным шагом для поддержания здорового образа жизни.
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